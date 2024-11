Krainer zu Budgetsanierung: "Jetzt haben wir den Salat"

ÖVP, SPÖ und Neos starten heute Koalitionsverhandlungen : In sieben thematischen Untergruppen wird ab heute im Detail über ein mögliches künftiges Regierungsprogramm verhandelt. (Wer für ÖVP, SPÖ und Neos am Verhandlungstisch sitzt, lesen Sie HIER )

"Das Budget ist defacto kaputt", so formuliert es Kai Jan Krainer, der für die SPÖ in der Untergruppe Steuern und Finanzen verhandelt, im Ö1 Morgenjournal. Man würde hier vor "einer riesigen Mammutaufgabe stehen". "Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals eine Regierung vor so einer Budgetsanierung gestanden ist." Die Sanierung wird eine "Knochenarbeit"

Wie man das Budget denn im Detail zu reparieren gedenkt, meint Krainer: "Am Ende des Tages war es immer ein Mix aus einnahmen- und ausgabenseitigen Maßnahmen." In den letzten 25 Jahren hätte es keine rein ausgabenseitige Sanierung des Staatshaushalts gegeben.

Inhaltich nennt Krainer zwei Punkte, wo man ansetzen könnte: Ein Problem sei, dass die Betriebe zurzeit nicht investieren würden. "Betriebe brauchen, um zu investieren, stabile Rahmenbedingungen." Wesentliche Fragen müssten für Unternehmen für die nächsten fünf Jahre klar sein: Bei der Industrie etwa seien die Energiepreise wichtig, so Krainer; ebenso müssten steuerliche Rahmenbedingungen klar sein.

Was in den nächsten fünf Jahren auf sie zukommt, sei auch bei den Haushalten wichtig. Auch hier gelte es, stabile Bedingungen zu schaffen. Die Sparquoten seien aktuell so hoch wie während der Covid-Pandemie. Zu Covid-Zeiten konnten die Leute das Geld nicht ausgeben, jetzt möchten sie es nicht ausgeben, so Krainer. Aufgabe der Politik sei es jetzt zu sagen: "Wir haben aus der Teuerungs- und Energiekrise gelernt." Zeiten, in denen die Inflation durchrauscht und die Mieten explodieren, dürften sich nicht wiederholen.