Justizministerin Zadic: "Elf Morde sind elf zu viel"

Festhalten will die Justizministerin außerdem an der Schaffung einer weisungsfreien Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sobald Zwischenergebnisse zur Ausgestaltung vorlägen, würde sie diese öffentlich machen.

Über den Koalitionspartner ÖVP äußerte sich Zadic kritisch. So hätte die Auslieferung der Akten an den Ibiza-Untersuchungsausschuss durch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) "viel früher passieren sollen", schließlich sei von Anfang an klar gewesen, dass einer Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) Folge zu leisten ist. Den Rücktritt ihres Ministerkollegen forderte Zadic, anders als die Opposition, nicht.