Justiz - Zadic bei Kostenersatz "gesprächsbereit"

Zadic beharrt hier auf ihrem Modell: "Für mich ist zentral, dass in Zukunft in einem Kollegialorgan, also in Dreier-Senaten, entschieden wird. Die Macht als Weisungsspitze habe ich als Ministerin für fünf Jahre geliehen bekommen und gebe sie dann mit dem Amt wieder ab." Es sei "mit Sicherheit nicht besser, diese Macht einer einzigen Person für zu lange Zeit zu geben". Sei sei überzeugt, dass jede Macht Kontrolle brauche.

Aus dem Finanzministerium hieß es am Freitagabend zum Thema Kostenersatz in einem schriftlichen Statement zur APA, man gehe davon aus, "dass das BMJ dieses Thema in den nächsten Budgetverhandlungen einbringt". Bis jetzt sei es seitens des Justizministeriums "nie Thema" gewesen. "Mit den bisherigen Budgetsteigerungen wäre die Umsetzung aber auch schon bisher möglich gewesen. Über die Priorisierung der Budgetmittel entscheidet letztlich das verantwortliche Ressort."