Wie die Justiz aus der Budgetnot eine Tugend machen will

In einem Schreiben der Vereinigung der Staatsanwälte an ihre Mitglieder wird zwar der „Enttäuschung“ darüber, dass der Mehraufwand nicht abgedeckt wird, Ausdruck verliehen – gerade in Hinblick darauf, dass bei der Reform der Datenbeschlagnahme (alias Handysicherstellung) in der Amtszeit von Ministerin Alma Zadić (Grüne) 28 zusätzliche Planstellen versprochen wurden.

Allerdings habe sich diese Zusicherung im Lichte des Budgetdefizits, das alle Ministerien in den kommenden Jahren zum Sparen zwingt, als „nicht haltbar“ erwiesen. Es brauche nun einen „gemeinsamen Kraftakt“, um durch diese schwierigen Zeiten zu kommen.

Es sei aber dringend angezeigt, für Entlastung zu sorgen – und sich die Frage zu stellen, welche Aufgaben zur Strafverfolgung von zentraler Bedeutung seien, und welche man (wieder) reduzieren kann. Vorgeschlagen wird etwa, die Regelung zur Datenbeschlagnahme, die erst heuer in Kraft getreten ist, zu überarbeiten und – ein leidiges Thema – die Berichtspflichten an die Oberbehörden zu reduzieren. Oder auch, künstliche Intelligenz bei der Akteneinsicht im Strafverfahren einzusetzen.