"Stiller Tod der Justiz": Personalloch bei Gerichten jetzt noch größer

Dass das Loch bei den Gerichten heute doppelt so groß ist wie vor fünf Jahren liege aber nicht daran, dass die Justizministerin untätig war. In Summe stieg das Budget in ihrer Amtszeit von 1,6 auf 2,4 Milliarden Euro pro Jahr, 650 neue Planstellen sind laut Auskunft des Justizministeriums geschaffen worden. Die Staatsanwaltschaften bekamen 70 Planstellen, eine Aufstockung beim juristischen Hilfspersonal, neue Medienexperten und ein IT-Forensikzentrum. Die Richterschaft bekam ebenfalls 70 Planstellen und Supportpersonal.

Wo liegt also das Problem? Erstens, so Richter-Präsident Kanduth, seien die Anfallszahlen in den letzten fünf Jahren massiv gestiegen, zweitens sei im Zuge der Reformen im Justizbereich der personelle Mehrbedarf nicht ausreichend berücksichtigt worden. Zu den Anfallszahlen erklärt er: „Unter anderem ist es ein bekanntes Phänomen, dass in Krisenzeiten immer mehr gerichtsanhängige Fälle anfallen, vor allem im Bereich der Zivilgerichte. Dazu kommen dann wegen der wirtschaftlichen Lage vermehrt Insolvenzverfahren.“

Ein aktuelles Beispiel: Für die KTM-Pleite in Mattighofen ist das Landesgericht Ried im Innkreis (OÖ) zuständig. Dort gibt es einen einzigen Richter, der für Insolvenzrecht zuständig ist und jetzt diese komplexe Causa mit zig Gläubigern mit seinem angestammten Kanzleipersonal stemmen muss.

Wenn die nächste Regierung nun – wie zu befürchten ist – ein Sparpaket schnürt und dabei auch in der Justiz ansetzt, dann werde das in weiterer Folge auch die Volkswirtschaft und den Standort Österreich schwächen, sagt Kanduth: „Weil jedes Verfahren, das länger dauert, und jede Insolvenz, die nicht zeitgerecht abgehandelt wird, zulasten der Gläubiger und damit der Wirtschaftstreibenden geht.“