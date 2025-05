Justizbudget bleibt "stabil", zusätzliches Personal ist nicht drin

"Die Justiz steht weiter auf solidem Fundament" - so lautet die Kernbotschaft von Ministerin Anna Sporrer (SPÖ) in Bezug auf das von ihr verhandelte Budget, das 2026 nun 2,4 Milliarden Euro beträgt.

Sporrer spricht in ihrer Aussendung zum Budget von einem " Balanceakt ", der gelungen sei: "Die Justiz leistet ihren Beitrag zur Budgetkonsolidierung und steht weiterhin auf einem soliden Fundament. Die vorhandenen Mittel verwenden wir dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Wir alle müssen einen Beitrag leisten, um Österreich wieder auf Kurs zu bringen. Nur mit einem soliden Staatshaushalt können wir auch künftig die unabhängige Justiz stärken und den Rechtsstaat langfristig absichern."

Gewaltschutz

Auch in finanziell schwierigen Zeiten will die Regierung den Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen als eine der zentralen politischen Prioritäten behalten, heißt es in der Aussendung des Justizministeriums. Ein wichtiger Baustein sei die Einrichtung von Gewaltambulanzen - das sind einfach zugängliche Ambulanzen, wo Gewaltopfer Verletzungen behandeln und "gerichtsfest" dokumentieren lassen können.

Die beiden Pilotprojekte in Wien und Graz sollen weiterhin vom Justiz-, vom Frauen-, vom Gesundheits- und Sozial- sowie vom Innenministerium finanziert werden. Von einem Ausbau ist in der Aussendung allerdings keine Rede.