Sicherung von Spuren in der Wiener Gewaltambulanz

Sie war schon lange angekündigt, nun wurde sie am Mittwoch offiziell eröffnet. Die Gewaltambulanz in Wien, in der von Gewalt betroffene Personen ihre Verletzungen dokumentieren lassen können. Sie soll die Versorgungslücke für den Östen Österreichs schließen. In Graz und Innsbruck gibt es bereits solche Untersuchungsstellen. Doch was soll dort geschehen?