Erste Gewaltambulanz Österreichs: Wo Schläge sichtbar gemacht werden

Es ist eine unscheinbare Tür, am Med Uni Campus in Graz . Hinter dem Empfang befindet sich ein Wartezimmer, das auch bei vielen anderen Ärzten so aussehen könnte: Gelber Boden, weiße Wände und Sessel, einige Informationsfolder und eine kleine Spielecke für junge Besucher mit einem großen, grünen Plüschkrokodil.

Was so "normal" wirkt, ist in Wirklichkeit eine Premiere in ganz Österreich: Erst im vergangenen April wurde Österreichs erste Gewaltambulanz eröffnet. Ein Ort, an dem Verletzungen dokumentiert, Spuren auf Körper und Kleidung gesichert werden können - und gleichzeitig größtmögliche Anonymität herrscht. Ein Sechstel der Betreuten ist männlich, mehr als die Hälfte davon ist minderjährig.

© kurier/Elmar Gubisch Gerichtsmedizinerin Glas und Justizministerin Zadic in der Gewaltambulanz

Der Weg zu einem Arzt fällt Betroffenen zumeist schwer. "Es besteht in der Regel eine Scham, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Gedanke an eine Anzeige bzw. die möglichen Auswirkungen, sind ein weiterer Punkt, der dazu führen kann, keine Hilfe in Anspruch zu nehmen", sagt Gerichtsmedizinerin Juliane Glas. In der Gewaltambulanz soll dieser wichtige Schritt einfacher gemacht werden. Die betroffene Person entscheidet selbst, ob sie Anzeige erstatten will oder nicht. Ohne Druck. Dafür mit genug Zeit, um mit dem Trauma zurechtzukommen.

Die Opfer sind zumeist weiblich - und minderjährig Im Vorjahr wurden 85.374 Gewaltdelikte in Österreich angezeigt. Das bedeutete eine Steigerung um 8,3 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Die tatsächliche Zahl an Gewalttaten dürfte aber deutlich höher sein.

in Österreich angezeigt. Das bedeutete eine im Vergleich zum Jahr davor. Die tatsächliche Zahl an Gewalttaten dürfte aber deutlich höher sein. 160 Untersuchungen wurden im Jahr 2023 in der Gewaltambulanz Graz durchgeführt. Eine Verdoppelung zu 2022 . Dieser Trend hält an. Bereits im laufenden Jahr registriert man fast doppelt so viele Untersuchungen wie im Vergleichszeitraum 2023.

wurden im Jahr 2023 in der Gewaltambulanz Graz durchgeführt. Eine . Dieser Trend hält an. Bereits im laufenden Jahr registriert man fast doppelt so viele Untersuchungen wie im Vergleichszeitraum 2023. Die untersuchten Personen sind großteils weiblich . Nur bei einem Sechstel handelt es sich um Männer oder Burschen. 60 Prozent der männlichen Gewaltbetroffenen sind minderjährig .

. Nur bei einem Sechstel handelt es sich um Männer oder Burschen. . Die meisten Untersuchungen finden im Zusammenhang mit häuslicher oder sexualisierter Gewalt statt. Dem folgen Untersuchungen bei Verdacht auf Kindesmisshandlungen oder - missbrauch. Bei Kindesmissbrauch sind die Zahlen im vergangenen Jahr gesunken. Aktuell steigen sie aber wieder signifikant.

Was Glas und ihre Kolleginnen und Kollegen hier zu sehen bekommen, sind oft Knochenbrüche und Prellungen. "Nur wenige kommen schon nach dem ersten Vorfall. Bei einer Mehrzahl der Betroffenen gab es eine Vorgeschichte." Die häusliche Gewalt beginnt oft mit einem verbalen Streit, meist um ein nichtiges Thema. Wenn die Argumente ausgehen, setzt es den ersten Schlag. "Zur körperlichen Eskalation kommt es meist erst später", weiß die Gerichtsmedizinerin.

© kurier/Elmar Gubisch Gerichtsmedizinerin Juliane Glas sieht oft Knochenbrüche und Prellungen

Nicht erst seit April beschäftigt man sich an der Med Uni Graz mit dem Thema Gewalt. Die Einrichtung gibt es de facto schon seit Jahren. Doch nun ist es - in ausgebauter Variante - ein Pilotprojekt der Bundesregierung und Vorbild für weitere Gewaltambulanzen - die nächste eröffnet im Sommer in Wien.

Zwei Untersuchungsräume gibt es in Graz. Was auffällt, sind jeweils der große, grau gestrichene Wand- und Bodenteil und der schwarze Rucksack, der beim Eingang lehnt. Die graue Wand hat einen besonderen Grund: "Hier werden die Verletzungen fotografiert. Wir brauchen dabei einen möglichst neutralen Hintergrund, damit nichts verfälscht wird", erklärt Glas. Der Rucksack kommt bei den mobilen Untersuchungen zum Einsatz - also außerhalb der Gewaltambulanz.

© kurier/Elmar Gubisch Ein Untersuchungsraum der Gewaltambulanz in Graz

Ein Wunsch, der gar nicht selten geäußert wird. "Mehrmals pro Woche" packen die Gerichtsmediziner der Gewaltambulanz diesen Rucksack. Darin befindet sich neben medizinischen Geräten, einer Kamera und dem Patientenbogen auch ein Teddybär. Nicht selten sind die Patienten noch Kinder (13 Prozent, Anm.). Was die Mediziner ebenfalls dabei haben, ist Zeit: "Das ist unser Vorteil, wir können uns die Zeit nehmen. Pro Patient und Untersuchung planen wir eine Stunde ein. Aber es kann sich auch auf vier Stunden ausdehnen", schildert Glas. Es braucht ein besonderes Vertrauensverhältnis für derartige Untersuchungen. "Das passiert immer im Tempo der Betroffenen."

© kurier/Elmar Gubisch Im Rucksack für mobile Einsätze befindet sich auch ein Teddy. Nicht selten sind die Patienten Kinder

Wichtig sei es, sagt die Gerichtsmedizinerin, dass die betroffene Person nicht mehrmals schildern muss, was geschehen ist. Daher versuche man schon im Vorfeld genau zu planen, welche Ärzte und Untersuchungen nötig sind. Eine telefonische Kontaktaufnahme im Vorfeld sei deshalb wichtig. Was es nicht braucht, ist eine Ecard. Die Ambulanz steht jedem offen. Und das kostenlos.