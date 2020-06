Jungmediziner dringend gesucht

Drei Jahre Praxis müssen Ärzte nach dem Studium für die Ausbildung zum Allgemeinmediziner absolvieren. „Am Anfang war ich so motiviert und wollte die Welt retten“, erzählt Lisa Fischer aus Aldrans bei Innsbruck. Zwei Drittel des Turnus hat die 27-Jährige, die zuletzt in einem peripheren Tiroler Landeskrankenhaus tätig war, bereits absolviert. Die anfängliche Begeisterung hat sich in Frust verwandelt. „Untertags bestehen nur zehn bis 20 Prozent der Arbeit an der Klinik aus Patientenkontakt. Der Rest sind pflegerische und administrative Tätigkeiten“, kritisiert sie die Ausbildung.