Jung, rot, Feministin: Die Wunschkandidatin für den SPÖ-Frauen-Vorsitz

Aufholbedarf gebe es aber noch in anderen Bereichen. „Gerade die Krise hat gezeigt: Frauen hackeln unendlich viel im Gesundheitsbereich, im Handel usw., haben aber auch zu Hause einen Großteil der Last. Wir müssen schauen, wie wir sie entlasten und Arbeit fair verteilen – die bezahlte, wie auch die unbezahlte.“

Besorgt zeigt sich die jüngste SPÖ-Abgeordnete darüber, „dass in Europa das Recht auf Schwangerschaftsabbruch nicht fix gesetzt ist.“ In Österreich müsse die Devise sein, keinen Millimeter davon abzurücken. Oder, wie sie es sehr oberösterreichisch sagt: „Pro Choice is ois.“

Und dann ist da noch das Bauchweh-Thema Quote, das bei Holzleitner gleichermaßen Ungeduld und Kampfesgeist auslöst: „Ich habe es satt, weiter darauf zu warten, dass Frauen z. B. bei Aufsichtsratsposten nicht nur ein Stück des Kuchens bekommen, sondern die Hälfte der Bäckerei.“