Johnson vor dem Misstrauensvotum: "Er wird bis zum Tod kämpfen"

Überlebenskünstler

Zu Redaktionsschluss stand das Ergebnis der Abstimmung noch nicht fest, Experten sahen die nötigen 180 Stimmen aber als hohe Hürde und sagten vorher, der politische Überlebenskünstler Johnson werde wohl auch diesen politischen Todesstoß vermeiden können. Denn allein 160 bis 170 seiner Parlamentarier halten zumindest teilweise von der Regierung bezahlte Jobs.

Außerdem gibt es keine klare Alternative für Johnson. Und seine Kritiker kommen zwar aus diversen Parteiflügeln, treten aber bisher nicht als organisierte Rebellen auf. Manche Tories hatten deshalb dazu aufgerufen, Misstrauensbriefe zurückzuziehen, um bis nach den Nachwahlen für zwei Unterhaus-Sitze am 23. Juni abzuwarten. Laut Umfragen dürften die Tories je einen davon an die Labour Partei und die Liberaldemokraten verlieren, was Johnson weiter schwächen und seinen Ruf als Wahlsieger untergraben könnte.

„Ich weiß, dass ich in den letzten Monaten stark unter Beschuss geraten bin und die Erfahrung für die ganze Partei schmerzhaft war“, gab sich Johnson in einem Brief an seine Mandatare reumütig. „Wo es gerechtfertigte Kritik gab, habe ich zugehört, gelernt und signifikante Änderungen vorgenommen“. Aber siegessicher bezeichnete er die Abstimmung als „goldene Chance, einen Schlussstrich zu ziehen“.

Sein Kommunikationschef nannte schon vor Tagen „Cäsar“ als Beispiel dafür, wie „der Sturz eines Anführers, der große Siege errungen hat, schlecht endet“.