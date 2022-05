Das steht im Partgate-Bericht: „Exzessiver Alkoholkonsum“ bis zum "Speiben"

Der Daily Mirror berichtete sogar von einer WhatsApp-Gruppe, in der eine Person ein Foto von Alkoholflaschen verschickte mit den Worten: „Die Bar ist offen“.

66 Prozent der Briten forderten laut einer Umfrage von Savanta ComRes Johnsons Rücktritt, wenn der Partygate-Bericht sehr schlecht ausfallen sollte. Der Premier stand am Mittwoch also unter extremem Druck. Mehrere seiner Tory-Mandatare forderten öffentlich seinen Rücktritt. Tobias Ellwood, fragte seine Parteikollegen, ob sie Johnson weiterhin „Tag für Tag öffentlich verteidigen“ wollten. Für eine Vertrauensabstimmung sind 54 Misstrauensbriefe nötig.

Ein Experte der BBC hält eine solche aber mittlerweile für weniger wahrscheinlich, weil Ermittlungen der Londoner Polizei Johnson wertvolle Zeit verschafften. Dass sie ihm, zur Überraschung vieler, nur eine von insgesamt 126 Geldstrafen aufbrummte, scheint auch so manche Tory-Gemüter beruhigt zu haben. Der Premier inszeniert sich in letzter Zeit als Unterstützer der Ukraine gegen die russische Invasion. Er muss sich allerdings noch einer Untersuchung stellen, ob er das Unterhaus in Sachen Partygate belogen hat.

Johnson meinte am Mittwoch aber, es sei jetzt Zeit „to move on“, also nach vorne zu blicken. Seine Regierung will in die Offensive gehen und eine Sondersteuer auf Zusatzgewinne von Energiefirmen ankündigen, um ärmeren Briten im Kampf gegen die hohe Inflation unter die Arme zu greifen.