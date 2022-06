Queen fehlte, Meghan & Harry strahlten, Johnson ausgebuht

Keine Queen Elizabeth II, Jubel für Prinz Harry und Herzogin Meghan, Buhrufe für den britischen Premier Boris Johnson: Das waren einige Highlights des „Dankgottesdienstes für ihre Regentschaft“ am Tag zwei der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Rekordmonarchin.

Nach Trubel und Prunk der Militärparade am Vortag sollte es besinnlicher werden. An Drama mangelte es dennoch nicht, auch weil die Queen, 96, ihren Besuch in der Londoner St. Paul’s Cathedral absagen musste, „mit großem Widerwillen“, wie der Palast betonte. Denn die an „Mobilitätsproblemen“ leidende Elizabeth II habe beim Donnerstag-Programm, mit gleich zwei Auftritten am Balkon des Buckingham Palasts, „einige Beschwerden“ verspürt. Thronfolger Prinz Charles vertrat sie, nachdem er und Gattin Camilla am Vorabend Fans mit einem Gastauftritt in der Jubilee-Folge der BBC-Soap Opera „EastEnders“ erfreut hatten.