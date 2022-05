Queen für die Queen: Viele Stars bei Megaparty zum Thronjubiläum

London soll dabei zwar Zentrum sein. Feste sind aber in allen Landesteilen geplant. Auf einer Internetseite kann man nach Feiern in der Nähe suchen oder sogar eigene Pläne anmelden. Seit Monaten gibt es landesweit Aktionen, um die Queen zu ehren. So kürte der Palast in einem Wettbewerb einen königlichen Nachtisch - es siegte ein mehrschichtiges Zitronen-Amaretto-Trifle. Landesweit wurde zum Bäume pflanzen aufgerufen, Motto: "Der grüne Baldachin der Queen". In verschiedenen Städten verzierten Freiwillige Briefkästen mit selbst gehäkelten Kronen und Queen-Ebenbildern.

Nun stellt sich nur noch die Frage, ob die so Geehrte denn auch persönlich an dem Jubiläumswochenende teilnehmen wird. Zuletzt war die Gesundheit der Queen mehrmals Anlass zur Besorgnis. Die Monarchin sagte mehrere Termine ab, auch solche, die ansonsten fester Bestandteil ihres Kalenders sind wie die Parlamentseröffnung. Doch zwei Wochen vor dem Mega-Fest scheinen die Aussichten plötzlich wieder besser. Völlig überraschend erschien die Queen zuletzt zur offiziellen Eröffnung einer neuen U-Bahn-Linie in London. Der Name könnte passender nicht sein: Elizabeth Line.