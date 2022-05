Der hochprozentige Cocktail der britischen Politik

Ebenso kam vor kurzem heraus, dass im März gleich neun alkoholbedingte Sicherheitsvorfälle im Parlament gemeldet wurden. Tory-Abgeordnete und Staatssekretärin Anne-Marie Trevelyan beklagte „wandernde Hände“ mancher von Macht oder Promille trunkener Kollegen: „Einige trinken zu viel oder meinen, sie seien, weil gewählt, Gottes Geschenk an Frauen“.

Es dürfte nicht die letzte Runde politischer Kopfschmerzen wegen Spirituosen und anderer Laster sein. Tory-Mandatar Neil Parish musste jüngst zurücktreten, weil ihn eine Kollegin im Unterhaus beim Porno-Schauen am Handy erwischte. Und letztes Jahr wurden in 11 von 12 Toilettenräumen im Hohen Haus Kokain-Spuren gefunden. Vor allem die Rolle von Alkohol in den Hallen der Macht wird angesichts endloser Skandale aber derzeit wieder heftig diskutiert.

„Die meiste Politik wird in Pubs gemacht“, hatte ein Tory im Londoner Stadtparlament vor einigen Jahren betont. Unterhaus-Sprecher Lindsay Hoyle warnte vor einem „Alkohol- und Drogenproblem im Parlament“. Kürzlich riet er Kollegen und ihren Mitarbeitern via BBC zu „sozialem statt starkem Alkoholkonsum“. Denn eine Reihe von Pints in den Bars im Parlament selbst, mit klingenden Namen wie Strangers’ Bar, The Woolsack, Pugin Room und Smoking Room, oder in nahen Pubs wie dem Red Lion oder der St. Stephen“s Tavern gehört dazu.