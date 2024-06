Johannes Rauch: "Frage mich, ob ich mir das noch einmal antun würde"

Der Widerstand vor allem der Länder sei brutal gewesen, so der Minister. „Mit dem Wissen von heute frage ich mich schon, ob ich mir das noch einmal antun würde“, schildert Rauch das monatelange zähe Ringen mit den vielen Beteiligten: Länder, Sozialversicherung, Ärztekammer. Ohne einer „gewissen Brutalität“ im Auftreten wäre die Reform nichts weiter als ein „Scheitern mit Anlauf“ geworden. „Das kann man nur durchstehen, wenn man wie ich nichts mehr werden will“, so Rauch.

Wie berichtet haben sich Bund, Länder und Sozialversicherungen darauf geeinigt, dass in den kommenden fünf Jahren rund 14 Milliarden Euro in Gesundheit und Pflege fließen sollen. Damit soll vor allem der aktuell massiv überlastete niedergelassene Bereich gestärkt werden. Die Länder bekommen aber nur frisches Geld, wenn es tatsächlich auch ins Gesundheitssystem fließt.

In den zwei Jahren Verhandlungen habe er vielleicht 70 Prozent seiner Vorhaben umsetzen können, rechnet er vor. Von einer Finanzierung des Gesundheitssystems aus einer Hand, was all die Ineffizienzen und Doppelgleisigkeiten beseitigen würde, sei man aber noch weit entfernt. Die Reform sei eine „Hilfskrücke, eine Brücke, um überhaupt in diese Richtung zu kommen“.