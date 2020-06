Jeder Dritte will einen "Führer"

Generell zeigt die Studie einen Zusammenhang zwischen Bildung, ausgeprägtem Geschichtsbewusstsein und demokratischen Einstellungen, resümieren die Autoren. Zukunftsfonds-Vorstand und Wiens Ex-Stadtschulratspräsident Kurt Scholz sagt: "Bildung wirkt."

Festgestellt wurde auch, dass verunsicherte Menschen ein geringeres Geschichtsbewusstsein haben und eher anti-demokratisch eingestellt sind. Besorgniserregend ist, dass sich laut einer Eurobarometer-Umfrage 32 Prozent der Österreicher 2010 unsicher fühlten, 2013 waren es schon 43 Prozent.

Welche Conclusio ziehen die Experten aus all diesen Erkenntnissen? Was fordern sie?

Politische Bildung in allen Schulen sollte ausgebaut werden. Auch außerhalb von Schulen sollte es vermehrt Projekte (z. B. für Lehrlinge) geben, damit bildungsfernere Schichten erreicht werden. Gefordert wären in dem Bereich die Gewerkschaften, politische Akademien, die Kirchen, NGOs, Gemeindevertreterverbände etc., appellieren die Studienautoren. Die "historische Epoche" müsse aber auch "konsequent" in den Medien thematisiert werden – vor allem in den öffentlich-rechtlichen ( ORF), meint Rathkolb.