Der italienische Staatssekretär für europäische Angelegenheiten Enzo Amendola hat am Montag in Wien Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) getroffen. "Österreich und Italien verstärken die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene bei wichtigen Themen wie Ukraine, Russland-Sanktionen und einer gemeinsamen Energieunion. Nur vereint wird die EU diese schreckliche Prüfung bestehen können", sagte der Staatssekretär .

Sicherheit und Energie

Mit Edtstadler fand ein bilaterales Treffen in Hinblick auf den bevorstehenden Europäischen Rat statt, bei dem die wichtigsten aktuellen Herausforderungen auf dem Tisch liegen werden: Sicherheit, Energie, sowie die europäische Antwort auf die durch den Ukraine-Konflikt ausgelöste Krise. Auch die europäische Migrationspolitik und die EU-Erweiterung waren zentrale Themen der Gespräche, teilte Amendola in einer Presseaussendung am Montagabend mit.

Der Besuch wurde dann im österreichischen Parlament fortgesetzt, wo der italienische Staatssekretär von der SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, Chefin des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, empfangen wurde. Beim Treffen wurde auch das Thema der Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge besprochen.

Am Montagnachmittag hatte Amendola ein weiteres bilaterales Treffen mit Gewessler. Dabei ging es um die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die grüne und digitale Umwandlung. Während seines Wien-Besuchs, bei dem er vom italienischen Botschafter in Wien, Stefano Beltrame, begleitet wurde, traf der Staatssekretär auch eine Delegation italienischer Unternehmer in Österreich. Am Montagabend reiste Amendola nach Bratislava weiter.