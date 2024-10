Gewessler zu Regierungsverhandlungen: "Die Grünen stehen bereit"

Leonore Gewessler: Ich freue mich natürlich über diesen Zuspruch. Er ist ein Zeichen dafür, dass doch viele Menschen gut finden, was wir in den letzten Jahren weitergebracht haben. Vom Klimaticket über das Plastikpfand bis zum EU-Naturschutzgesetz. Das geht aber nur, wenn man als Team gemeinsam anpackt und auch einen Kapitän hat, der einem den Rücken freihält. Insofern gelten diese Stimmen auch dem ganzen Grünen Regierungsteam.

KURIER: Sie haben bei der Nationalratswahl 31.244 Vorzugsstimmen bekommen – also die österreichweit viertmeisten und viermal so viele wie Werner Kogler. Wie erklären Sie sich das?

Obwohl Sie viele Themen mit der ÖVP umsetzen konnten, haben die Grünen 5,6 Prozentpunkte verloren. Warum?

Sie haben recht. Das Wahlergebnis insgesamt ist nicht das, was wir uns erhofft haben. Da gehört sicher dazu, dass es Regierungsparteien in ganz Europa derzeit nicht einfach haben. Und auch das vermeintliche Rennen um Platz eins hat nicht geholfen. Am Ende trägt man in der Politik aber selbst die Verantwortung. Das heißt auch, dass man sich ständig verbessern muss. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Klima und dieses Land starke Grüne brauchen. Jetzt ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir in Zukunft auch wieder die notwendige Stärke dafür bekommen.

Lena Schilling soll Lügen über mehrere Personen verbreitet haben, 21 Zeugen sollten im Prozess gegen sie aussagen. War es ein Fehler, an ihr als Kandidatin festzuhalten?