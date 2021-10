Auch die ÖVP als Partei ist ins Visier der Justiz geraten

Hohe Kosten, die im Regelfall, wenn alles sauber abgelaufen wäre, die ÖVP hätte tragen müssen. Aber deren Budget war ohnehin schon sehr strapaziert.

Zur Erinnerung: 2017 hatte die ÖVP im Wahlkampf 12,96 Millionen Euro ausgegeben. Das war fast doppelt so viel, wie erlaubt war. Ein Bußgeld von insgesamt 880.000 Euro mussten die Türkisen damals für die massive Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze berappen. Die Strafe hätte noch höher ausfallen können, wenn die ÖVP die Umfragen und die Inserate aus ihrem Parteibudget gezahlt hätte.

Sollte es zu einer Anklage und einer Verurteilung kommen, droht der Partei eine sogenannte Verbandsgeldbuße. „Sie wird in Tagsätzen berechnet“, erklärt Anwalt Norbert Wess. Im schlimmsten Fall – sollte die Höchststrafe ausgesprochen werden – könnte die ÖVP eine Strafe in Millionenhöhe bekommen. Aber nicht nur die ÖVP, sondern auch die Tageszeitung Österreich wird nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz als Beschuldigte in dem brisanten Verfahren geführt.