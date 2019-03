Initiative gegen Spätabtreibung: Falscher Unterstützer

"Komische Initiative"

Merza legt dem KURIER einen Screenshot des Chats vor, der laut ihm aus dem vergangenen September stammt. Dort ist die Rede von einer "mega Bürgerinitiative", die will, "dass Frauen gerade in der Schwangerschaft vollen Support vom Staat erhalten sollen, damit (z.B. auch behinderte) Kinder nicht zur Armutsfalle werden".

In der Nachricht wird die Forderung nach der Abschaffung von Spätabtreibung bei schwerer Behinderung jedenfalls nicht erwähnt. Merza erklärte sich bereit, die Initiative zu unterstützen. Ihm wurde ein ausführliches Briefing versprochen. Das, sagt Merza, habe er aber nie bekommen.

"Das muss eine komische Initiative sein, wenn sie Fotos ohne Erlaubnis einfach auf die Website stellt", sagt Merza zum KURIER.

Sie hätten sein Foto – das laut ihm über zehn Jahre alt ist – ohne Zustimmung verwendet. Zu Spätabtreibung und speziell der embryopatischen Indikation habe er zwar eine Meinung, weil das Thema so komplex ist, trete er allerdings absichtlich nicht öffentlich mit dieser auf.

Generalsekretär Schirmer: "Hat Veröffentlichung seines Fotos zugestimmt"

Bei der Initiative " fairändern" hat man das anders in Erinnerung. " Fadi Merza wurde vor einem halben Jahr von unserer ehemaligen Mitarbeiterin über # fairändern informiert und hat am 6. September der Veröffentlichung seines Fotos auf der Webseite von zugestimmt", schreibt Florian Schirmer, Generalsekretär der Initiative, in seinem Statement. "Da Fadi Merza nun nicht mehr öffentlich mit # fairändern in Verbindung gebracht werden möchte, nehmen wir sein Foto von der Seite."

Auch bei SPÖ-Bürgermeister Kurt Wallner gab es Umstimmigkeiten. Nach dem ersten KURIER-Bericht über die Initiative meldete er sich, um klarzustellen, dass er die Forderung ablehnt, Spätabtreibung bei Behinderung einzuschränken oder gar zu verbieten. "In dieser Situation muss eine medizinische Beurteilung gegeben sein", sagt Wallner. Hinter den anderen Punkten (bessere Beratungs- und Unterstützungsangebote für Schwangere) stehe er weiterhin.