Schwer behinderte Föten: Spätabtreibung auf dem Prüfstand

"Vor fünf Jahren ist unser Sohn auf die Welt gekommen. In der 21. Schwangerschaftswoche. Nach 45 Minuten ist er gestorben. Und wir wollten das." So beginnt Marlene Novak, die ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ihre Geschichte. Sie sitzt im Besprechungszimmer ihres Büros nahe der Wiener Mariahilfer Straße. Ihre braunen Haare sind leicht gewellt, die 39-Jährige rollt beim Sprechen ihr 'R'. Wenn sie von ihrem Sohn erzählt, dann lächelt sie. Nur einmal kommen ihr die Tränen, dann fängt sie sich schnell wieder.

Schwer behinderte Föten dürfen auch nach den ersten drei Monaten abgetrieben werden

Eine Abtreibung in den ersten drei Monaten ohne besonderen Grund ist in Österreich straffrei und relativ unkompliziert durchzuführen. Novak war aber schon im fünften Monat schwanger. Doch auch solche Schwangerschaftsabbrüche sind unter Umständen erlaubt.

Etwa dann, wenn die "ernste Gefahr besteht, dass das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein werde" - so steht es im Strafgesetzbuch. In der medizinischen Fachsprache nennt man diese Begründung "embryopathische Indikation". Und genau diese steht gerade auf dem Spiel, glaubt man dem Liste-Jetzt-Abgeordneten Alfred Noll. Im Petitionsausschuss des Parlaments, dem er angehört, liegt seit Dezember 2018 die Bürgerinitiative "fairändern", welche die Abschaffung der Spätabtreibung bei schwerer Beeinträchtigung des Fötus fordert. Heute, am Mittwoch, entscheidet der Ausschuss, wie es mit der Petition weitergeht.

Noll: "ÖVP und FPÖ wollen Initiative so leise wie möglich durch Nationalrat tragen"

"Das Verhalten der ÖVP vor und im Ausschuss war mehr als befremdlich", sagt Noll. Erst hätten sie sich darauf geeinigt, kritische Stellungnahmen einzuholen, einen diesbezüglichen Antrag aber dennoch abgelehnt.* Noll vermutet eine Nacht-und-Nebelaktion: " ÖVP und FPÖ wollen diese parteipolitisch angehauchte Initiative so schnell und so leise wie möglich durch den Nationalrat tragen, damit sie danach behaupten können: 'Wir setzen nur um, was die Bürger wollen'".