IHS-Chef zu Nullrunden? "Man muss alles in Erwägung ziehen"

Helfen Gutscheine, damit sich etwas dreht?

Ich bin bei Gutscheinen skeptisch, weil die Streuverluste hoch sind. Zweitens existieren gesetzliche Schranken seitens der EZB, wenn man es großflächig als Staat machen würde und drittens wollen in einem nächsten Schritt alle Branchen von Gutscheinen profitieren. Wenn man großflächig helfen und den Konsum ankurbeln möchte, kann man gleich an Steuersenkungen denken. Die funktionieren langfristig, anstatt mit Gutscheinen Einmaleffekte zu erzielen.

Kann aus der Wirtschaftskrise auch eine Bankenkrise werden?

Ich bin für Österreich optimistisch, dass wir es mit keinem systemischen Ausfall der Banken zu tun haben werden, was nicht ausschließt, dass es zu Einzelfällen kommen kann. Was in Europa die südlichen Nachbarländer betrifft, so müssen wir von Schwierigkeiten im Bankensystem ausgehen. Gerade deshalb sind die Hilfspakete auf EU-Ebene so wichtig, denn die Situation der EU-Länder trifft uns direkt wie indirekt.

Österreich verfolgt in punkto EU-Hilfen einen anderen Plan als Deutschland oder Frankreich.

Klar ist, wenn andere Staaten länger brauchen, um sich zu erholen, können wir so gut die Wirtschaft ankurbeln, wie wir wollen, Konjunkturpakete schnüren, so viele wir wollen: Wir werden keine großen Effekte damit erzielen, weil wir die negativen internationalen Effekte über Rückkoppelungseffekte via Handel, Tourismus bis hin zum Finanzsystem sofort zu spüren bekommen. Wenn es Italien wirtschaftlich besonders hart trifft, werden wir in Österreich als einer der wichtigsten Handelspartner unmittelbar betroffen sein. Vielen ist erst jetzt bewusstgeworden, wie stark wir von ausländischen Arbeitskräften im Bereich der Pflege oder Landwirtschaft abhängig sind. Und, dass es eben gar nicht so einfach ist, diese zu ersetzen, weil man selbst für Hilfsarbeiten spezifische Erfahrungen und Fähigkeiten braucht.

Ist das eine Lehre aus der Krise?

Ja. Wir sehen, dass ein Land wie Österreich am Arbeitsmarkt nicht völlig autark sein kann. Das Zurückholen von Produktion nach Europa oder nach Österreich wird in gewissen Bereichen sicher hilfreich sein, es wird aber das Problem nicht lösen. Wir können nicht autark sein oder uns abschotten, wir können nur sehr, sehr flexibel sein.