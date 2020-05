Trotz Mega-Krise: Die Industrie braucht kein Rettungspaket

Im Gegenteil. Die Industrie bewerte steuerliche Entlastungen für die Arbeitnehmer gerade jetzt für unerlässlich. Das würde den Konsum ankurbeln.

Allerdings sei es endlich an der Zeit für die überfällige Verwaltungsreform.

Von zusätzlichen Vermögenssteuern hält Neumayer nichts. „Das Geld liegt ja nicht in irgendwelchen Bunkern herum, wie sich das so manche vielleicht vorstellen, sondern befindet sich in den Unternehmen“. Und dort gehe es dem Eigenkapital gerade ohnehin an den Kragen.