EU-Kommission will Plan der "sparsamen Vier" nicht kommentieren

Anders als den deutsch-französischen Hilfsplan in der Coronakrise will die EU-Kommission den Gegenentwurf aus vier Nettozahler-Ländern um Österreich nicht kommentieren. Die Behörde habe "keine besonderen Bemerkungen" zu dem Vorschlag der Gruppe der "sparsamen Vier", sagte ein Sprecher von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag. Es gebe viele Beiträge zu der Debatte.

"Die Kommission nimmt natürlich alle Vorschläge zur Kenntnis", bevor sie am Mittwoch ihren eigenen Plan vorlege. Österreich, Dänemark, Schweden und der Niederlande lehnen den deutsch-französischen Vorschlag ab, besonders stark durch die Coronakrise getroffene EU-Länder mit Zuschüssen von insgesamt 500 Milliarden Euro zu unterstützen. Sie legten am Wochenende einen eigenen Plan vor, der Hilfe nur durch rückzahlbare Kredite vorsieht. Sie wenden sich zudem gegen "jegliche Vergemeinschaftung von Schulden" und wollen Zahlungen an "ein starkes Bekenntnis zu Reformen" knüpfen.

Deutsch-französischer Plan

Den am Montag vergangener Woche vorgestellten deutsch-französischen Plan hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen umgehend persönlich als "konstruktiv" begrüßt. Er gehe "in die Richtung des Vorschlages, an dem die Kommission arbeitet", erklärte sie.