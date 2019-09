Identitäre: ÖVP will ein Verbot über das Vereinsgesetz

„Das Vereinsrecht darf nicht zum Schutzmantel der Identitären werden“, erklärte auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ). Ganz einig ist man sich in der SPÖ allerdings nicht. So zeigte sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Montag skeptisch bezüglich eines Eingriffs ins Vereinsrecht. „Denn wenn man einmal bei einer Organisation beginnt, ist die Frage, wo das endet“, sagte Ludwig.

Wenig hält man in der FPÖ von den Verbotsplänen. Parteichef Norbert Hofer warnt vor „Gesinnungsdiktatur“. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Justizminister Clemens Jabloner hätten vor Eingriffen in die Vereinsfreiheit gewarnt, so Hofer.