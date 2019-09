Der Bürgermeister kann Stenzel nicht absetzen, die FPÖ will nicht

Für Ursula Stenzel bleibt ihr Auftritt beim Fackelumzug der rechtsextremen Identitären am Samstag ohne Folgen. Forderungen nach einem Rücktritt lehnt die nicht amtsführende Wiener Stadträtin ebenso ab wie die FPÖ.

„ Ursula Stenzel ist im 74. Lebensjahr, surft nicht jeden Tag im Internet und konnte nicht wissen, wer diese Veranstaltung abhält“, erklärte FPÖ-Chef Norbert Hofer im ORF-Radio. Ihr Auftritt sei nicht abgesprochen gewesen, sonst hätte man ihr gesagt, wer hinter dem Fackelumzug steht.

Kickl sieht "nichts Verwerfliches"

Stenzel war nicht nur beim Umzug mitmarschiert, sondern hielt auch eine Rede. Für Ex-Innenminister Herbert Kickl „nichts Verwerfliches“. Es komme nicht darauf an, wo jemand etwas sage, sondern was jemand sage. Und „alles was Stenzel gesagt hat, hat Hand und Fuß“, so Kickl.

Stenzel hatte bei der Veranstaltung, bei der die Identitären des Endes der Türkenbelagerung Wiens 1683 gedachten, erklärt, es sei „wichtig, dass besonders junge Leute dieses Geschichtsbewusstsein heute haben“.