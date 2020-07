Ibiza-U-Ausschuss: Heute müssen sich die Freiheitlichen erklären

SPÖ-Frontmann Jan Krainer geht gleich in die Materie des Ibiza-U-Ausschusses. "Was wir aus den Akten sehen, ist, dass es ab Anfang 2018 einen Deal mit der ÖVP und Novomatic gab. Es ging um die Beherrschung der Casinos Austria. Ich habe den Eindruck, dass die FPÖ gar nicht mitbekommen hat, welche Spielchen die ÖVP hier spielt". Zum U-Ausschusstag am Donnerstag kündigt Krainer an, dass wir sehen werden, dass der "Schreibtisch von Tschank mehr verdient, als der durchschnittliche Österreicher."

Krainer wirft dem U-Ausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Sobotka vor, dass er "eine Verteidigungslinie der ÖVP ist". Das sei aber nicht die Aufgabe des Vorsitzenden. Sobotka habe für Krainer gezeigt, dass er den U-Ausschuss nicht objektiv leitet.

Zur Frage, ob die U-Ausschüsse künftig auch live übertragen werden sollen, sagt Krainer, er sei absolut dafür. "Es gibt eine Reihe von Parteien, die der Meinung sind, wir brauchen auch eine Liveübertragung. Auch die Deutschen haben das. Im Fernsehen traut sich niemand, 84mal zu sagen, dass er sich an nichts erinnert".