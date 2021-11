Hohes Haus, aber kein Bierzelt: Die G-Privilegien der Politiker

Der Köglwirt, ein Wirtshaus in St. Andrä in Kärnten, hatte am Wochenende hohen Besuch: FPÖ-Chef Herbert Kickl machte im Rahmen seiner „Freiheitstour“ einen Zwischenstopp und wetterte gegen die „verfehlten Corona-Zwangsmaßnahmen“ der Regierung.

Es dürfte Kickls vorerst letzter Wirtshausbesuch gewesen sein: Seit Montag gilt in der Gastronomie und in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2-G-Regel. Ansonsten kann Kickl – bekennender Impf-Verweigerer – seinen Politiker-Job aber über weite Strecken ungehindert ausüben.