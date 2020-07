Hofer im U-Ausschuss: "Ich habe Blümel nicht mit einem Laptop gesehen"

Stephanie Krisper liest aus Chatverläufen vor, in denen es um die Bestellung von Peter Sidlo geht.

Stögmüller fragt: "Haben Sie jemals mit der Familie Glock über die Bestellung von Kathrin Glock in den Aufsichtsrat der Austro Control gesprochen?"

Auch in der Koordinierung gab es keine Gespräche.

Stögmüller stellt nun die Frage, ob es an diesem Abend am Ossiachersee auch ein Gespräch über Waffenliberalisierung und die Exportkontrollen von Waffen gegeben hat.

"Das können Sie sich ausrechnen", so Hofer. Stögmüller fragt erneut. Es handle sich um "zwei Monate". Stögmüller wird ungehalten, Hofer auch. Er, Hofer, sei auskunftsfreudig. Der FPÖ-Chef hat noch keine Akteneinsicht - deshalb entschlägt er sich. Der Verfahrensrichter gibt Hofer Recht, auch der Ausschuss-Vorsitzende ist der Meinung.

Zwei Monate später "sei Frau Glock zur Aufsichtsrätin" bestellt worden, hält Stögmüller Hofer vor. Hofer hält daran fest: er will sich entschlagen. Stögmüller will einen Grund hören. Der Vorsitzende eine präzise Frage von Stögmüller.

Hofer "will sich entschlagen."

Stögmüller erzählt, dass Hofer bei einer Veranstaltung von Glock war, sich dort mit John Travolta fotografieren ließ und selbiges auf der Facebook-Seite als Verkehrsminister postete. Worüber Hofer dort mit Glock gesprochen hat, will der Grüne wissen. "Das Treffen kann ja nicht privat sein."

David Stögmüller von den Grünen will wissen, ob Hofer mit der Familie Glock befreundet ist. "Im Leben hat man drei bis vier gute Freunde", so Hofer. Er sei mit der Familie "bekannt", seit geschätzt "vier Jahren". Vor dem Bundespräsidentenwahlkampf kannte er die Familie nicht. Hofer sei ein Mal mit dem Hubschrauber abgeholt worden von der Familie Glock, habe dafür aber Kosten erstattet.

Fürst will wissen: "Gab es Gespräche mit dem Ex-Vizekanzler Strache über Vergaben von Bauaufträgen?" "Nein."

Hofer erinnert sich, dass es eine "gute Gesprächsbasis zwischen Kurz und Strache" gab. Man muss Straches Kommunikation "anders bewerten", so Hofer. Strache habe während eines Gesprächs permanent Mitteilungen geschrieben. "Alles, was unsere Tätigkeit anlangt" sei via Handy kommuniziert worden. Strache habe "ungern telefoniert", an eine Email von Strache kann sich Hofer nicht erinnern.

"Wo war das Gesetz?", will der SPÖ-Mann wissen. "Jedenfalls nicht in der Spiegelung." Aus "einem bestimmten Grund" ist die Sitzung unterbrochen. Sobotka nannte das gestern "hygienische Maßnahme". In fünf Minuten geht es weiter.

Die SPÖ lässt ein Dokument vorlegen. Mandatar Kollross will wissen, wie es zu den Protokollen aus der Koordinierung kam. Klingt kompliziert, wenn man den Ausführungen folgt.

