Aufsichtsräte von ÖBB und Asfinag: Hofer teilte großzügig aus

In der ÖVP hat man wenig Freude mit den Erhöhungen. Am Mittwoch brachten Ex-Rechnungshofpräsident Josef Moser und Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger einen Entschließungsantrag im Parlament ein. Übergangs-Verkehrsminister Andreas Reichhardt ( FPÖ) solle die Finanzprokuratur mit der Überprüfung beauftragen, ob und in welcher Höhe Aufsichtsratsvergütungen in Unternehmen im Einflussbereich des Verkehrsministeriums angehoben wurden. Und ob diese im „Sinne der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bedungen waren“. Abgesehen von den Teuerungsabgeltungen sollten Vergütungen in diesen Unternehmen „ausschließlich moderat erhöht werden“.