Untersuchungsausschuss: Für Krisper hat sich O-Sager erledigt

Bis auf die ÖVP schlossen sich alle Fraktionsführer dieser Forderung an. Jan Krainer von der SPÖ meinte, im Fernsehen traue sich niemand andauernd zu sagen, ich erinnere mich nicht. ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl sprach sich ebenfalls für eine U-Auschuss-Reform aus, es gebe aber Wichtigeres als die Live-Übertragung. Gerstl begründete das mit Krispers Sager, mit dem mit Huber eine Frau "hinausgemobbt worden sei", obwohl man sich um eine Frau bemüht habe. "Diesen Sager will wohl niemand im Fernsehen übertragen haben", so Gerstl.

SPÖ, Neos und FPÖ sprachen sich am Mittwoch vor Ausschussbeginn dafür aus, dass Sobotka den Vorsitz zurücklegt. Dann wäre die Diskussion um Sobotkas Befangenheit vom Tisch, meinte FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker. Tomaselli hielt die Frage für "höchst theoretisch". Logische Nachfolgerin wäre die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ), nachdem sich der Dritte Präsident Norbert Hofer (FPÖ) für befangen erklärt hat.