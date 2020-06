Huber über Ibiza-U-Ausschuss: "Das liegt unter meiner Würde"

Kanzler Kurz hat im Sommergespräch auf Puls 24 erzählt, Sie hätten gesagt, bei Gericht wird so mancher mutmaßliche Mörder mit mehr Respekt behandelt als Auskunftspersonen im U-Ausschuss …

Ich habe das in einem Pausengespräch gegenüber einem Abgeordneten gesagt, der das dem Bundeskanzler übermittelt haben dürfte. Das war aber auch mein Empfinden, vor allem an den letzten beiden Tagen, an denen ich noch beteiligt war. Und teilweise auch bereits bei Befragungen, wo es nicht um Politiker gegangen ist.

Nach den ersten Tagen des U-Ausschusses hat es aber auch die Vorwürfe gegeben, Sie stünden als Verfahrensrichterin zu sehr auf der Seite der Auskunftspersonen.

Den Eindruck hatte ich nicht. Es ist meine Aufgabe, den Vorsitzenden in seiner Tätigkeit zu unterstützen und nicht gegen ihn zu opponieren. Ich habe mich bemüht, alle Auskunftspersonen gleich zu behandeln. Ob das der Herr Neumann, der wegen Novomatic einer der Hauptbetroffenen ist, oder der Kanzler oder eine Person war, die nur eine Nebenrolle spielt. Wenn eine Frage für ein Strafverfahren relevant ist, in das eine Auskunftsperson verwickelt ist, dann hat man diese zu unterbinden. Niemand muss sich selbst belasten, das ist ein eherner Grundsatz unseres Strafrechts und unserer demokratischen Ordnung.