Hofburg-Kandidat Gerald Grosz und sein streitbarer Geschäftspartner

Geschäftspartner Temmer ist kraft einer anderen Unternehmung („waltertemmer.com“ GmbH) vor allem dem Konsumentenschutz ein Begriff. Bisher gab es Hunderte Kosumenten-Beschwerden gegen Onlinekurse von Temmer – beim Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) im Verein für Konsumentenschutz (VKI) und der Arbeiterkammer Steiermark (AK). Die Kunden bezahlten bis zu 3.900 Euro, um zu lernen, wie man gewinnbringend mit Domains, also Internet-Adressen, handeln kann.

Was wird Temmer vorgeworfen? Laut EVZ sind Kunden unter anderem von Verkäufern unter Druck gesetzt und über mögliche Einnahmen in die Irre geführt worden. Die AK kritisiert, dass die Kurskosten mehr als doppelt so hoch gewesen seien wie die Leistung. Gegen Temmer seien erste Klagen eingebracht worden.

Temmer weist die Vorwürfe auf KURIER-Nachfrage zurück. „Es gibt nachweislich hunderte (!) Teilnehmer, die durch die Fähigkeiten, die sie in der Domainausbildung erlernt haben, in kurzer Zeit eine oder mehrere Domains verkaufen konnten.“ Einige hätten fünfstellige Beträge verdient. Ja, es gebe auch Teilnehmer, die keine Domain verkaufen konnten, sagt Temmer: „Meistens verhält es sich aber bei diesen Teilnehmern so, dass sie sich nur ein paar Mal im ersten Jahr – meist weniger als einmal im Monat – in den Onlinekurs der Domainausbildung eingeloggt haben.“ Eine Erfolgsgarantie habe er nie versprochen – „und meine Mitarbeiter durften das ebenso nicht“. Die Kurse seien aus Zeitgründen eingestellt worden.