Van der Bellens Herausforderer: Ein Bierfan, zwei Blaue und ein Impfgegner

Im Brotberuf ist Wlazny Arzt. Im August 2021 impfte er etwa vor seinem Konzert in der Wiener Arena Leute persönlich gegen Covid-19.

In ein traditionelles Links-Rechts-Schema will er sich nicht einordnen lassen. Vielmehr verortet er sich "in der Mitte. Das ist auch der Platz an der Bar, wo man am nächsten zum Zapfhahn ist."