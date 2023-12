Hörl will allen Flüchtlingen Arbeitsmöglichkeit geben

" Nächste Seilbahn kostet zwölf bis 13 Millionen Euro"

Gefragt, ob sich der Bau von neuen Seilbahnen noch rentiere, meint Hörl: "Die nächste Seilbahn, die wir bauen, kostet zwölf bis 13 Millionen Euro." 2023 seien laut dem Tiroler Wirtschaftsbundchef an die 400 Millionen in der Seilbahnbranche investiert. Das sei deutlich unter dem Schnitt der vergangenen Jahre. "In den Jahren vor Corona lagen wir bei 600 bis 700 Millionen. Nächstes oder übernächstes Jahr sollten wir, was die Investitionen betrifft, wieder einigermaßen an die Normalität herankommen, wieder rund 40 Prozent des Umsatzes reinvestieren."

➤ Mehr lesen: Machtkampf in Tirols ÖVP-Wirtschaftsbund - Wird Hörl gestürzt?