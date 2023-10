Franz Hörl übergab Tiroler Seilbahnen-Obmannschaft

Klier zeigte sich jedenfalls voll des Lobes über Hörl und bedankte sich bei ihm: In regelmäßiger Folge würden neue Gesetze, Verordnungen, Normen und Protokolle erarbeitet, die mitunter von der Praxis der Seilbahnmaterie weit entfernt seien.

"Regelungen erschweren uns das Arbeiten"

"Manche dieser Regelungen erschweren für uns das Arbeiten oder machen es nahezu unmöglich. In diesen Fällen sind zähe Verhandlungen und viel Überzeugungsarbeit notwendig, um die Regelungswut und Praxisferne der Expert:innen einzufangen. Franz Hörl hat sich regelmäßig intensiv eingebracht, mediale Tiefschläge eingesteckt und viele Verbesserungen für unsere Branche erreicht", so der Seilbahnen-Manager, dessen Unternehmen mit insgesamt 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Stubaier Gletscherbahn betreibt und im Sportartikelhandel (Intersport (Okay und Sport Okay.com)) tätig ist.