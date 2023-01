Hörl fordert von Flugbranche "Fakten und Daten auf den Tisch"

"Was bei Lebensmitteln und Elektrogeräten via Ampelkennzeichnung oder bei Kleidung möglich ist, muss auch im Tourismus möglich sein: Die Kunden müssen wissen, was drin steckt und welche Auswirkungen auf die Umwelt mit der Wahl des Urlaubes verbunden sind", erklärte der wortgewaltige Zillertaler Hotelier und ÖVP-Grande. Man dürfe zudem ja auch nicht vergessen, dass ohnedies "große Veränderungen - siehe etwa EU-Taxonomie oder Lieferkettengesetz - auf uns zukommen", die genau in diese Richtung gehen würden, so Hörl. "Dem werden wir uns also ohnedies stellen müssen. Und da bin ich lieber proaktiv und vorbereitet als überrascht und überfordert", legte der Nationalratsabgeordnete und Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbundchef seine Marschroute fest.

Der oberste Seilbahnen-Vertreter hat jedenfalls keinen Zweifel, wer klimatechnisch bei einer solchen Kennzeichnung gut aussteigen wird: "Ich bin davon überzeugt, dass der Urlaub in den österreichischen Alpen - egal ob Winter oder Sommer - als Spitzenreiter einer solchen Kategorisierung hervorgehen würde." Vom Umweltbundesamt habe man bestätigt bekommen, wie gut ein Skiurlaub in Österreich im Vergleich etwa zu einer Autoreise an die Adria oder einer Flugreise nach Mallorca abschneidet. Eine Woche Skiurlaub hierzulande mache in puncto Treibhausgas-Emissionen nur "21 Prozent einer Flugreise nach Spanien" aus, reise man mit dem Zug an, komme man auf gar nur 13 Prozent.