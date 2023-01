Reiseströme lassen sich nur übers Geldbörsel umleiten

Trotzdem hat Hörl auch recht. Flugreisen sind die wahren Klimasünder im Tourismus, nicht der beheizte Sitz am Sessellift. Was er freilich nicht dazu sagt: Auch bei Skiurlaubern ist die Anreise aus Ökosicht der schlimmste Teil der Reise. Die meisten kommen mit dem Auto – oder auch mit dem Flugzeug. Auch, weil die Bahn schlicht außer Konkurrenz fährt. Nämlich zu Preisen, die einem mit Blick auf die Angebote der Billigflieger mit den Ohren schlackern lassen. Nicht nur in die Berge, auch in die Städte. Wenn das Bahnticket ein paar hundert Euro, der Flug aber nur 50 Euro kostet, hört sich bei vielen Konsumenten der Öko-Spaß auf.

Das ist auch ein Systemfehler. Die Besteuerung von Kerosin ist längst überfällig. Ohne ihr ist kein fairer Wettbewerb mit der Bahn möglich. Und weil sich auch Reiseströme am leichtesten übers Geldbörsl umleiten lassen, würde die Kerosinsteuer auch mehr bringen als Warnhinweise für Flugreisen.