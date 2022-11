Seilbahner Hörl: „Erschließungswahn findet nicht mehr statt“

Soll ein Skiticket an einem Tag mit Minus 20 Grad und schlechter Sicht billiger sein als an einem sonnigen Tag in den Weihnachtsferien? Klingt irgendwie logisch, wäre aus Sicht mancher Seilbahner aber nicht fair.

Argumentiert wird, dass Rabatte an frequenzschwachen Tagen ja letztlich an Hochsaisontagen aufgeschlagen werden müssen, damit die Rechnung unter dem Strich auch für den Unternehmer aufgeht. Folglich werden Ferienzeiten und damit klassische Familien-Skitage besonders teuer.

In machen Schweizer Skigebieten ist so ein „Dynamic Pricing“ bereits Praxis, auch in Österreich probieren es erste Regionen aus – wie Montafon oder das Vorarlberger Brandnertal. Der Chef der Planai-Hochwurzenbahnen in Schladming, Georg Bliem, erteilt diesem Modell aber eine klare Absage.

Genauso wie Franz Hörl, Seilbahner aus Gerlos: „Ein Preis für alle ist aus meiner Sicht fairer als das alte Modell.“ Empfehlungen für Kollegen gibt Hörl, der auch Branchensprecher ist, aber keine ab. Das sei schon aus Wettbewerbsgründen nicht möglich.