Airliner zu Hörl-Vorschlag: "Damit disqualifiziert er sich selbst"

Grund dafür ist, dass Kerosin im Luftverkehr nicht besteuert wird. Weltweit nicht, darauf hat sich die Branche in den 1940-er Jahren geeinigt. So können die Airlines der Bahn preislich davonfliegen.

Eine Änderung ist nicht in Sicht, weiß Malanik. Auf globaler Ebene wäre diese so schwierig wie langwierig. Allein auf Europa-Ebene wäre eine Besteuerung wenig sinnvoll, erläutert er. „Dann würde eine Maschine, die von Istanbul nach Wien fliegt, in der Türkei randvoll getankt werden, um in Wien nicht nachtanken zu müssen.“ Schließlich würde in jeder Maschine ein Computer routinemäßig ausrechnen, wo am kostengünstigsten getankt wird. Die Folge: Die Maschine würde in Istanbul vollgetankt und so mit mehr Gewicht abheben und so mehr Kerosin verbrennen. In Sachen Umweltschutz kontraproduktiv.