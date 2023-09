Machtkampf in Tirols ÖVP-Wirtschaftsbund: Wird Hörl gestürzt?

Klare Kante

"Ich bin kein falscher Hund und schätze den Franz Hörl für alles, was er geleistet hat und leistet", meinte indes Gerber zur APA am Abend. Nur habe dieser selbst zuletzt in einer internen SMS "klare Kante" eingefordert und seine erneute Obmann-Kandidatur angekündigt, falls er die nötige Unterstützung habe. "Und dann habe ich klare Kante gezeigt und gesagt: Ich kandidiere". Was in der Landesleitungssitzung geredet wurde, darauf wollte Gerber nicht eingehen. Auch nicht, ob er darin bekräftigt habe, anzutreten. Die Sitzung sei konstruktiv verlaufen und es gelte das, was er vorher gesagt habe.