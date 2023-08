Zillertaler wollen noch heuer Entscheidung zu ihrer Zug-Zukunft

Und andererseits kommt das Diesel-Zugmaterial laut den beiden ÖVP-Politikern bald ans Ende seiner Lebensdauer. Oder wie Hörl sagt: „Das Wagenmaterial bricht uns unter den Rädern zusammen. Bis 2026/27 geht es gerade noch.“

Deshalb forderte Hörl – dann wieder doch nicht ganz so unterwürfig: „Heuer muss eine Entscheidung her.“ Und dann malte der Zillertaler noch einen schmutzigen Teufel an die Wand: „Für mich ist inzwischen auch der Dieselzug eine Variante.“ Also ein fossiler Ersatz für die alten Garnituren.

Sein Favorit sei aber nach wie vor Wasserstoff. Wie die Entscheidung des Landes letztlich ausfällt, man will sie akzeptieren. Nur eines kommt für die ÖVP-Politiker nicht infrage: Der Bau einer Oberleitung durch das ganze Zillertal.