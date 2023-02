Hörl kritisiert "Wolfsfreundin" Gewessler: Spielt mit dem Leben

"Böse, gefährliche Schutzhunde"

In der Realität nicht handhabbar sah Hörl den beständig propagierten "Herdenschutz" in Zusammenhang mit dem Wolf. "Wer von Herdenschutz spricht, der soll die Wahrheit sagen: Da werden extrem scharfe, große, gefährliche und eigenständig handelnde Schutzhunde eingesetzt. Diese Hunde verteidigen ihre Herde gegen alles und jeden". Es bestehe dann "Lebensgefahr, auch für die Touristenfamilie und auch für den Schoß- oder Familienhund der beim Wandern begleitet."

Gewessler solle einfach "Herdenschutz" erklären, wie sie ihn offenbar verstehe, nämlich "temporäres Einzäunen der 'Nutztiere' im Gebirge und dabei in Kauf nehmen, dass Reh- Hirsch und Gams in diesen Zäunen mit Strom zu Tode gezwickt werden", kritisierte der ÖVP-Politiker. Oder eben den Einsatz dieser "Monster-Schutzhunde", die an "Menschen, Hündchen, aber auch an Wild massakern" würden.