Hörbiger will Rendi-Wagner nicht treffen

Es wird, zumindest vorerst, zu keinem Treffen zwischen der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und Schauspielerin Christiane Hörbiger kommen.

Am Sonntag hatte das Team von ÖVP-Obmann Sebastian Kurz ein Video veröffentlicht, in dem Hörbiger in deutlichen Worten ("vollkommen verblödet") über Rendi-Wagner herzieht. Rendi-Wagner lud die Schauspielerin daraufhin zu einem persönlichen Gespräch ein. Die lehnte dieses Angebot nun jedoch ab.