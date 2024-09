Umweltkatastrophen: 600.000 Gebäude im Gefahrenbereich – ist Ihr Haus dabei?

Etwa zehn Prozent der Gebäude in Österreich liegen in roten oder gelben Hochwasserzonen .

Warum stehen so viele Gebäude in Risikozonen?

In einer roten Zone darf eigentlich kein Gebäude gebaut werden. Weil das manche Gemeinden in der Vergangenheit nicht so streng genommen haben, stehen nach wie vor (zu) viele Gebäude in gefährdeten Zonen. Das hat sich seit dem Hochwasser 2002 gebessert, weil einige Bürgermeister Klagen von Betroffenen ausfechten mussten und heute wohl kein Bürgermeister mehr so ein Risiko eingehen will.