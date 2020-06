Hochwasser droht Budget-Pläne wegzuschwemmen

Woher das restliche Geld kommen soll, darüber hüllt sich die Regierung in Schweigen. Man werde wohl im Budget umschichten, heißt es aus dem Finanzministerium. Wie berichtet, sitzt das Ministerium zudem auf rund 800 Millionen an Rücklagen. Ex-Finanzminister Hannes Androsch meinte am Mittwoch, er sehe keine Budgetprobleme: 500 Millionen Euro zusätzlich würden zu Mehrausgaben von maximal 0,16 Prozent des BIP führen.