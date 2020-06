NÖ: Verzweiflung und Aufatmen an der Donau

Den gesamten Dienstag stiegen die Pegel in NÖ weiter – der Höhepunkt des Hochwassers soll heute erreicht sein. Leichte Entspannung gibt es in Oberösterreich und in der Wachau, etwa in Krems-Stein oder Melk. Verheerend ist die Lage weiter in Emmersdorf und Marbach an der Donau im Bezirk Melk. Beide Orte verfügen über keinen Schutzwall und wurden von den Wassermassen hart getroffen. Häuser verschwanden in den Fluten. Hunderte Menschen mussten evakuiert werden. „Ich bin so froh, dass meine Frau und ich bei unserer Tochter Unterschlupf gefunden haben“, sagt Johann Hameseder. Die Regierung hat den Opfern indes versprochen, sie nicht im Stich zu lassen.

Ein Flutschutz hätte die Ortschaft vermutlich vor Schlimmeren bewahrt. Doch derzeit gibt es erst Vorstudien, die Bauarbeiten sollen erst 2017/2018 beginnen. „Es ist wichtig, dass jetzt der Lückenschluss in Sachen Flutschutz an der Donau kommt“, sagt ÖVP-Bürgermeister Erwin Neuhauser. Sollte das Projekt jetzt nicht vorgezogen werden? „Das ist auch eine Frage des Geldes“, sagt Neuhauser. Denn es müssen 25 Millionen Euro investiert werden, damit drei Ortsteile trocken bleiben. Die Gemeinde muss 12,5 Prozent davon selbst aufbringen.

Kein Verständnis zeigt Marbachs SPÖ-Bürgermeister Anton Gruber dafür, dass sein Ort der Flut schutzlos ausgeliefert war: „Eigentlich wäre Baustart für 2010 geplant gewesen, jetzt sind wir bei 2015/2016. Es muss rascher etwas passieren.“

Auch in Aggsbach Markt und Aggsbach-Schönbühel stehen zahlreiche Häuser im Wasser und in Loiben nahe Dürnstein wurden viele Häuser mangels Hochwasserschutz überflutet. Karl Brustbauer: „Unser Heurigenlokal steht wie 2002 unter Wasser.“

Nicht jede Wand hält. Ein Leck im Hochwasserschutz hielt in der Nacht zum Dienstag Dutzende Feuerwehrleute in Hundsheim bei Mautern, Bezirk Krems, in Atem. Wassermassen drangen ein. In Theiß bei Krems wiederum kämpfen die Feuerwehrleute seit Mittwochfrüh, um einen 800 Meter langen Erddamm im Kremsfluss zu halten .Das Schutzwerk des Damms war massiv unterspült

Auch östlich von Wien gab es bereits Evakuierungen. Im Bezirk Bruck an der Leitha mussten in Hainburg bereits 82 Häuser in zwei Siedlungen geräumt werden. Dort könnte der Pegel mit prognostizierten 9,07 Metern sogar einen höheren Wert als 2002 erreichen.