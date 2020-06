Flut spült Geld in Katastrophenfonds

Alle direkt geschädigten Hochwasseropfer bekommen für ein Jahr einen Opel Meriva kostenlos zur Verfügung gestellt – so der Text einer Aussendung von Dienstagvormittag. Der KURIER fragte daraufhin im Unternehmen nach. Denn von Vorarlberg bis NÖ muss mit vielen Tausend Geschädigten gerechnet werden. Opel-Sprecher Josef Ulrich bestätigte: „Bürger, die ihren Schaden bei der Heimatgemeinde eingereicht haben, wenden sich bitte an einen Opel-Händler in ihrer Region. Versicherung und Sprit müssen die Meriva-Fahrer selbst bezahlen.“

Auch Österreichs Interessensvertretungen unterstützen ihre Mitglieder. So können Gewerkschaftsmitglieder Mittel aus dem ÖGB-Katastrophenfonds beantragen. Dabei werden Schäden am und im Wohnhaus bzw. an der Wohnung abgegolten. Es muss sich um den Hauptwohnsitz handeln. Bei Schadenseintritt ist eine zweijährige ununterbrochene ÖGB-Mitgliedschaft Pflicht.

Wirtschaftskammer und Sozialversicherung bieten Betrieben eine Soforthilfe von zehn Prozent des Hochwasser-Schadens an. Der Höchstbetrag liegt bei 10.000 Euro. Und die Arbeiterkammer (www.arbeiterkammer.com) informiert über Versicherungsfragen nach Schäden.