"Hochgefährdeter" Gast Putin: Cobra bewacht Kneissl-Hochzeit

Erst vor zwei Monaten versetzte Russlands Präsident Wladimir Putin Wien in Ausnahmezustand: Bei seinem Staatsbesuch waren rund 1500 Kräfte von Polizei und Bundesheer auf der Straße und in der Luft im Einsatz. Nun wiederholt sich das Spektakel - wohl in kleinerem Maßstab - in der idyllischen Südsteiermark:

Am Samstag wird Putin, wie berichtet, bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl und Unternehmer Wolfgang Meilinger zu Gast sein. Zunächst hatte es geheißen, das Paar werde im Schloss Gamlitz heiraten. Nach Berichten, dass Kneissls und Meilingers Hochzeit in Gamlitz mit jener eines anderen Paares kollidieren würde, ließ die Ministerin wissen, dass man den Hochzeitsort verlegen werde. Kneissl wolle "keine Sonderstellung bei privater Feier", hieß es.

Laut KURIER-Informationen wird nun im Gasthaus Tscheppe in Sulztal an der Weinstraße gefeiert. Dort fand am Donnerstagvormittag eine Einsatzbesprechung mit der Polizei statt, auch das Einsatzkommando Cobra wird hinzugezogen, um für die Sicherheit des russischen Präsidenten zu sorgen.